Токаев встретился с генсеком ООН в Нью-Йорке (фото)
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана и Гутерриш обсудили повестку сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
️Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать Организацию и активно содействовать ее центральной роли в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития.
В рамках встречи в присутствии президента и Генерального секретаря был подписан Меморандум о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Визит Токаева в США
Напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Ранее Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В США Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.
Также глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Выяснилось, что Казахстан и США подписали соглашение о покупке новых локомотивов на сумму около 4,2 млрд долларов.
После этого Трамп опубликовал восторженный пост, в котором поздравил Токаева с "замечательной покупкой".
Еще глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса.
Также Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
