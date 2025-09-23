Токаев встретился с генсеком ООН в Нью-Йорке (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана и Гутерриш обсудили повестку сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

️Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать Организацию и активно содействовать ее центральной роли в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития.

В рамках встречи в присутствии президента и Генерального секретаря был подписан Меморандум о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

