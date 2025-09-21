Токаев прилетел в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
В воскресенье, 21 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как рассказали в Акорде, глава государства выступит на общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Помимо этого, запланированы переговоры президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.
Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.
Напомним, 8 сентября, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, президент высказался о реформировании ООН.
"ООН по-прежнему не имеет альтернативы, и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем. В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа – Совета Безопасности.
В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию ООН", - отметил Токаев.
Стоит также напомним, что на днях генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии Генеральной ассамблеи организации призвал к реформам Совбеза.
Он пояснил, что состав Совета Безопасности не соответствует современному миру.
