Токаев прилетел в США для участия в сессии Генассамблеи ООН

В воскресенье, 21 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как рассказали в Акорде, глава государства выступит на общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Помимо этого, запланированы переговоры президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.

Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.

Напомним, 8 сентября, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, президент высказался о реформировании ООН.

"ООН по-прежнему не имеет альтернативы, и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем. В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа – Совета Безопасности.

В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию ООН", - отметил Токаев.

Стоит также напомним, что на днях генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии Генеральной ассамблеи организации призвал к реформам Совбеза.

Он пояснил, что состав Совета Безопасности не соответствует современному миру.