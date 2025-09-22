Токаев выступит на сессии Генассамблеи ООН

Завтра, 23 сентября, Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Пленарное заседание откроет председатель 80-ой Генассамблеи ООН Анналена Бербок.

"Выступление Касым-Жомарта Токаева запланировано ориентировочно в период с 13.00 до 14.00 по времени Нью-Йорка (22.00 - 23.00 по времени Астаны)", - сообщили в Акорде.

Напомним, накануне глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Как сообщали ранее в Акорде, Токаев примет участие в работе 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.

Сегодня Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.

Добавим также, что накануне Казахстан выпустил совместное с несколькими странами и "Красным крестом" заявление о необходимости сохранения гуманности во время войн.