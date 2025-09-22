Токаев в Нью-Йорке переговорил с Трампом
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.
"Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации", - сказано в сообщении.
Визит Токаева в США
Напомним, накануне глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Как сообщали ранее в Акорде, Токаев примет участие в работе 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.
Сегодня Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.
Добавим также, что накануне Казахстан выпустил совместное с несколькими странами и "Красным крестом" заявление о необходимости сохранения гуманности во время войн.
Также Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
