Токаев в Нью-Йорке переговорил с Трампом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.

"Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации", - сказано в сообщении.

Визит Токаева в США

Напомним, накануне глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Как сообщали ранее в Акорде, Токаев примет участие в работе 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.

Сегодня Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.

Добавим также, что накануне Казахстан выпустил совместное с несколькими странами и "Красным крестом" заявление о необходимости сохранения гуманности во время войн.

Также Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.