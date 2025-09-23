Токаев встретился с Зеленским в США

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине.

Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.

Визит Токаева в США

Напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Ранее Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В США Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.

Также глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Выяснилось, что Казахстан и США подписали соглашение о покупке новых локомотивов на сумму около 4,2 млрд долларов.

После этого Трамп опубликовал восторженный пост, в котором поздравил Токаева с "замечательной покупкой".

Еще глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса.