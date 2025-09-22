Amazon хочет построить в Казахстане региональный хаб спутниковой связи
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Токаев и Запольски обсудили перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта.
️Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией «Казахтелеком».
️"Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности", - сообщили в Акорде.
Отмечается, что ️Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи.
️В рамках рабочего визита президента Казахстана в Нью-Йорк компании «Казахтелеком» и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper. ️В соответствии с соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 млн долларов.
️Реализация проекта осуществляется во исполнение поручения Главы государства по развитию цифровой инфраструктуры и обеспечению равного доступа к современным телекоммуникационным услугам для всех регионов страны.
Дэвид Запольски поблагодарил Токаева за встречу.
"Для нас большая честь встретиться с Вами. Вся наша команда рада быть здесь. Я также хочу поблагодарить всех сотрудников, которые очень усердно работали, чтобы достичь этой договоренности как с правительством, так и с «Казахтелеком». Поздравляю Вас с реализацией инициативы по внедрению цифровых технологий.
Мы очень гордимся тем, что это наш первый крупный и масштабный проект в Центральной Азии. Мы рады сотрудничать с «Казахтелекомом» в целях обеспечения жителей Казахстана высокоскоростным и недорогим доступом в интернет", - заявил Запольски.
