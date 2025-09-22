Трамп выразил восторг после разговора с Токаевым и сделки с Казахстаном на 4,2 млрд долларов
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп в соцсетях высказался о переговорах с Касым-Жомартом Токаевым и заключенной сделке на 4,2 млрд долларов по закупу локомотивов, передает NUR.KZ.
Сегодня стало известно, что в Нью-Йорке состоялась церемония подписания соглашений Казахстана с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов. Об этом Дональд Трамп и опубликовал пост в Truth Social.
"Я только что завершил замечательный разговор с уважаемым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они подписали крупнейшую в истории сделку по покупке железнодорожного оборудования - локомотивов и железнодорожного оборудования США на сумму 4 млрд долларов.
Нам необходимо поддержать американскую железнодорожную отрасль, которая годами подвергалась нападкам лжеэкологов. Поздравляю президента Токаева с его замечательной покупкой. Эта страна и весь мир построены на надежных и красивых железных дорогах. Теперь они вернутся, и быстро!" - написал Трамп.
Добавим, соглашение предусматривает поставку в нашу страну 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками, а также сервисное обслуживание.
До этого в Акорде рассказали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом.
Визит Токаева в США
Напомним, накануне глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Как сообщали ранее в Акорде, Токаев примет участие в работе 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.
Сегодня Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.
Добавим также, что накануне Казахстан выпустил совместное с несколькими странами и "Красным крестом" заявление о необходимости сохранения гуманности во время войн.
Также Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2289180-tramp-vyrazil-vostorg-posle-razgovora-s-tokaevym-i-zaklyucheniya-sdelki-na-4-mlrd-dollarov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах