Трамп выразил восторг после разговора с Токаевым и сделки с Казахстаном на 4,2 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп в соцсетях высказался о переговорах с Касым-Жомартом Токаевым и заключенной сделке на 4,2 млрд долларов по закупу локомотивов, передает NUR.KZ.

Сегодня стало известно, что в Нью-Йорке состоялась церемония подписания соглашений Казахстана с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов. Об этом Дональд Трамп и опубликовал пост в Truth Social.

"Я только что завершил замечательный разговор с уважаемым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они подписали крупнейшую в истории сделку по покупке железнодорожного оборудования - локомотивов и железнодорожного оборудования США на сумму 4 млрд долларов.

Нам необходимо поддержать американскую железнодорожную отрасль, которая годами подвергалась нападкам лжеэкологов. Поздравляю президента Токаева с его замечательной покупкой. Эта страна и весь мир построены на надежных и красивых железных дорогах. Теперь они вернутся, и быстро!" - написал Трамп.

Добавим, соглашение предусматривает поставку в нашу страну 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками, а также сервисное обслуживание.

До этого в Акорде рассказали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом.

