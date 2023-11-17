EURO-2024: где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Сан-Марино

Национальная сборная Казахстана по футболу сегодня проведет домашний матч против Сан-Марино в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ.

В прямом эфире важнейшую встречу квалификации на Евро-2024 покажет телеканал Qazsport. Старт трансляции намечен в 21:00 со стадиона Астана арены. Как сообщила Казахстанская федерация футбола билеты на матч с Сан-Марино были раскуплены почти сразу. На арене ожидается аншлаг.

Для удобства болельщиков будут организованы специальные автобусы от стадиона, чтобы избежать больших пробок.

Ранее, о подготовке команды к принципиальным встречам рассказал главный тренер сборной Магомед Адиев и голкипер Игорь Шацкий.

На эту встречу национальная команда выйдет без ряда лидеров в составе. Так, из-за травмы не сыграет капитан Асхат Тагыберген, Бауржан Исламхан, Михаил Габышев и Бахтиер Зайнутдинов. Из-за перебора по желтым карточкам не поможет сборной в этой игре Максим Самородов.

На данный момент сборная Казахстана после восьми туров отборочного цикла занимает третье место в группе H с 15 очками. Выше находятся только команды Дании и Словении (по 19 баллов). Сан - Марино же замыкает турнирную таблицу без баллов.

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