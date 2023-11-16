Магомед Адиев: желание у нас одно - победить

На предматчевой пресс-конференции Магомед Адиев рассказал о настрое команды перед последними матчами отборочного цикла Евро-2024 против Сан-Марино и Словении, передает корреспондент NUR.KZ.

Главный рулевой сборной прокомментировал настрой команды перед домашним матчем отбора на чемпионат Европы-2024 против Сан-Марино.

"Команда все тренировочные дни проводила в позитивном настроении. Чувствуется настрой. Понимаем важность завтрашних очков. Понимаем положение наших соперников, которые выше нас находятся в турнирной таблице. Желание у нас одно - победить. Мы должны это сделать", - заявляет Адиев.

Главный тренер, также рассказал о плане на игру и изменениях в связи с травмами и желтыми карточками некоторых игроков.

"Я помню о желтых карточках некоторых футболистов. Мы должны уважительно отнестись к нашему шансу. Корректировки мы сделаем. Классический состав по-любому не получится. У нас есть кадровые проблемы и мы должны это решать. Завтра будут, конечно, изменения. В целом мы оставили так, как есть. Вы знаете мой подход. У нас нет одного явного лидера. У нас команда лидер. Я командный тренер. Здесь нет феномена Адиева, есть феномен сборной Казахстана. Во всех играх это проявлялось", - заключил рулевой команды.

Национальной сборной Казахстана осталось провести два матча в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024. 17 ноября подопечные Магомеда Адиева сыграют дома против Сан-Марино, а 21 ноября проведут последнюю встречу на выезде против Словении.

Напомним, после восьми туров отборочного цикла сборная Казахстана занимает третье место в группе H с 15 очками. Выше находятся только команды Дании и Словении (по 19 баллов).

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