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"Всегда что-то впервые": Игорь Шацкий о шансе сборной Казахстана на выход на ЕВРО-2024

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Игорь Шацкий
Игорь Шацкий. Фото: Казахстанская федерация футбола

Голкипер национальной сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий на предматчевой пресс-конференции поделился мыслями о шансе на путевку на чемпионат Европы-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты задали вопрос вратарю национальной команды о разном уровне выступления за сборную и в клубе.

"Мне свою форму сложно оценивать. Другим со стороны может виднее будет. Может отличие моего выступления зависит с нестабильностью клуба. В сборной же чувствуется уверенность в своих партнерах и тренерском штабе", - заключил Шацкий.

Также футболист рассказал об эмоциях, которые испытывает вся сборная, находясь в шаге от выхода на чемпионат Европы-2024.

"Всегда что-то впервые происходит. Также и с нами. Что касается других ребят, то мы не зависим от какого-то одного игрока. Да, парней (травмированных - прим. ред. ) будет не хватать. Мы планомерно шли к этому и постараемся выполнить задачу", - заявил голкипер.

Ранее, о настрое футболистов перед самыми важными матчами рассказал главный тренер национальной команды Магомед Адиев.

Напомним, матч против Сан-Марино пройдет уже завтра на Астана-арене в 21:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046131-vsegda-chto-to-vpervye-igor-shatskiy-o-shanse-sbornoy-kazahstana-na-vyhod-na-evro-2024/

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