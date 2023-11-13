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Официально: Бахтиер Зайнутдинов пропустит ближайшие матчи сборной Казахстана

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Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов: Фото: Федерация футбола Казахстана

Казахстанская федерация футбола и тренерский штаб сборной официально сообщили, что Бахтиер Зайнутдинов пропустит матчи отборочного цикла Евро-2024, передает NUR.KZ.

Лидер сборной Казахстана теперь уже точно пропустит решающие матчи отборочного цикла на чемпионат Европы-2024 против Сан-Марино и Словении. Бахтиер будет восстанавливаться примерно 2-3 недели.

"К сожалению, в предстоящих матчах с Сан-Марино и Словенией принять участие не сможет Бахтиер Зайнутдинов, сломавший носовую кость и основание глазницы в матче "Бешикташ" - "Истанбул Башакшехир". На восстановление уходит минимум 2-3 недели. По плану Бахтиер Зайнутдинов сегодня должен был присоединиться к сборной.

К сожалению, ему придется пропустить сборы и две решающие игры. Давайте все поддержим Баху и пожелаем ему скорейшего выздоровления, друзья!" - заявляет КФФ.

Напомним, повреждение Зайнутдинов получил в матче 12-го тура чемпионата Турции после удара локтем от ганского футболиста Джерома Опуки, который позже попал под жесткий хейт со стороны казахстанских болельщиков в социальных сетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045524-ofitsialno-bahtier-zaynutdinov-propustit-blizhayshie-matchi-sbornoy-kazahstana/

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