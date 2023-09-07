Полузащитника сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана прооперировали в Германии (фото)

Полузащитник сборной Казахстана и футбольного клуба "Ордабасы" Бауыржан Исламхан перенес операцию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу шымкентской команды.
Операция состоялась в Мюнхене (Германия).
"Исламхана прооперировали в Мюнхене. Операция на мениске и связках правой ноги прошла успешно.
Теперь футболист получает лечение согласно протоколу.
Желаем Бауыржану скорейшего восстановления и выздоровления",- говорится в официальном сообщении клуба.
Добавим, что Исламхан получил травму в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Кайрата". Случилось это в первом тайме, после чего футболист покинул поле.
В текущем розыгрыше КПЛ Исламхан сыграл за шымкентский клуб десять матчей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035711-poluzaschitnika-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-bauyrzhana-islamhana-prooperirovali-v-germanii-foto/