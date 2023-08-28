Футболист сборной Казахстана получил травму и выбыл до конца года

Михаил Габышев: Фото: fcastana.kz

Защитник ФК "Астана" и национальной сборной Казахстана Михаил Габышев получил повреждение и не сможет сыграть до конца года, передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.kz.

33-летний футболист травмировался во время тренировки перед игрой с алматинским «Кайратом» в рамках 21-го тура Казахстанской премьер-лиги.

Таким образом, Михаил Габышев не поможет "Астане" в еврокубках, а также пропустит ближайшие матчи сборной Казахстана с Финляндией и Северной Ирландией в рамках квалификации на чемпионат Европы.

В «Астане» Габышев играет с 2022 года. До этого выступал за «Восток», «Шахтер», «Атырау» и «Каспий».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034268-futbolist-sbornoy-kazahstana-poluchil-travmu-i-vybyl-do-kontsa-goda/