Дополнительные автобусы запустят в Астане из-за матча с Сан-Марино

В пятницу, 17 ноября, в Астане из-за футбольного матча Казахстан – Сан-Марино будут курсировать дополнительные автобусы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сегодня в 21:00 на столичном стадионе "Астана Арена" пройдет квалификационный матч Евро–2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино.

В официальном Telegram-канале акимата Астаны отмечается, что в этот день будет усилена работа общественного транспорта до стадиона "Астана Арена".

Так, для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

парковка «Столичный цирк»;

парковка СК «Казахстан»;

парковка Мечеть «Әзірет Сұлтан»;

парковка Мечеть «Әбу Насыр Әл-Фараби» (Нұр-Астана);

парковка Дворец «Жастар».

После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.

Автолюбителей же на время матча призвали оставить дома авто и воспользоваться общественным транспортом.