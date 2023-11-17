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Дополнительные автобусы запустят в Астане из-за матча с Сан-Марино

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Пассажиры заходят в автобус
Остановка. Иллюстративное фото: facebook.com/CityTransportationSystems

В пятницу, 17 ноября, в Астане из-за футбольного матча Казахстан – Сан-Марино будут курсировать дополнительные автобусы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сегодня в 21:00 на столичном стадионе "Астана Арена" пройдет квалификационный матч Евро–2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино.

В официальном Telegram-канале акимата Астаны отмечается, что в этот день будет усилена работа общественного транспорта до стадиона "Астана Арена".

Так, для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

  • парковка «Столичный цирк»;
  • парковка СК «Казахстан»;
  • парковка Мечеть «Әзірет Сұлтан»;
  • парковка Мечеть «Әбу Насыр Әл-Фараби» (Нұр-Астана);
  • парковка Дворец «Жастар».

После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.

Автолюбителей же на время матча призвали оставить дома авто и воспользоваться общественным транспортом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046180-dopolnitelnye-avtobusy-zapustyat-v-astane-iz-za-matcha-s-san-marino/

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