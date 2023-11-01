Отбор на Евро-2024: на домашний матч сборной Казахстана по футболу не осталось билетов

Стало известно, что болельщики выкупили все билеты на домашний матч национальной сборной по футболу против Сан-Марино в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

На важнейший матч для сборной Казахстана по футболу, который пройдет 17 ноября на домашнем стадионе "Астана арена" больше не осталось билетов. Трибуны главной арены в столице будут забиты фанатами, которые хотят поддержать команду в такой важный момент.

В этом отборочном цикле на Евро-2024 подопечным Магомеда Адиева осталось провести два последних матча. Домашний - против Сан-Марино (17 ноября) и гостевой - против Словении (21 ноября). Для прямого выхода на чемпионат Европы Казахстану необходимо побеждать в обеих играх.

Подробнее о раскладах и текущем распределении мест в группе H мы рассказывали здесь.

Ранее, о подготовке сборной Казахстана на ноябрьские матчи, а также о главной проблеме команды рассказал Магомед Адиев.

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