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Капитан сборной Казахстана по футболу получил травму

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Асхат Тагыберген
Асхат Тагыберген. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана и шымкентского «Ордабасы» Асхат Тагыберген получил серьезную травму в домашнем матче против «Шахтера», передает NUR.KZ со ссылкой на meta-ratings.kz.

По данным источника, у 33-летнего футболиста диагностирован перелом плюсневой кости. Повреждение он получил во втором тайме, после чего был заменен. Средний срок восстановления после такой травмы - 8 недель.

Если диагноз подтвердится, то в решающих матчах квалификации на Евро-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября), Тагыберген не сможет помочь сборной Казахстана.

Напомним, вчера "Ордабасы" на своем поле обыграл карагандинский "Шахтер" со счетом 3:1. Эта победа позволила шымкентцам досрочно стать чемпионами казахстанской премьер-лиги сезона 2022-2023.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2042138-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-poluchil-travmu/

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