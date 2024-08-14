Тренеры мужской сборной Казахстана по боксу отстранены от работы после Олимпиады

В казахстанском боксе произошли кадровые изменения. Тренеры мужской сборной команды Казахстана по боксу отстранены от работы после Олимпиады, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию бокса.

В официальном Instagram-аккаунте федерации бокса РК сообщается, что тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы.

Решение Казахстанской федерации бокса согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Таким образом, произошли следующие изменения:

1. Освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

2. Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.

Новый тренерский состав будет представлен позже.

Напомним, чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

Сразу после выступления казахстанца президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил боксера Оралбая с завоеванием серебра на Олимпиаде в Париже, отметив, что у него "все впереди".

До этого двукратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай уступила в полуфинале Олимпиады-2024 и стала бронзовым призером.

Президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип, комментируя выступление спортсменов на Олимпиаде, заявил, что отечественному боксу необходима реформа.

"Мы не снимаем с себя ответственности, но и не оправдываемся. Виноваты все - и федерация, и тренеры. Мы видим свои ошибки, недостатки. И считаем, что нужна большая реформа в отрасли бокса у нас", - отметил Шахмурат Муталип.

В воскресенье последние представители Казахстана выступили в рамках летней Олимпиады-2024 в Париже. Национальная команда завершила Игры с семью медалями.

Единственное золото взял дзюдоист Елдос Сметов. Серебряные медали выиграли гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Бронзой отметились дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксер Назым Кызайбай и дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева в пулевой стрельбе.

В итоге сборная Казахстана заняла 43-е место в общем зачете. Более низкая позиция на летней Олимпиаде была у команды только на прошлых Играх. В Токио-2020 казахстанцы с восемью бронзовыми медалями стали 83-ми в общем зачете.