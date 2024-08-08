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"Все впереди": Головкин обратился к Оралбаю после завоевания "серебра" на ОИ

Опубликовано:

Нурбек Оралбай
Нурбек Оралбай. Фото: НОК

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил боксера Нурбека Оралбая с завоеванием "серебра" на Олимпиаде в Париже, передает NUR.KZ.

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Легенда бокса обратился к спортсмену в своем профиле в Instagram.

"Поздравляю с олимпийским "серебром". По опыту знаю, что все впереди", - написал Головкин.

На официальном сайте НОК также опубликовано поздравление главы комитета.

"От имени Национального Олимпийского комитета и себя лично поздравляю Нурбека Оралбая с серебряной медалью Олимпийских игр.

Сегодня с Вами на ринге были не только любители бокса, но и все казахстанцы. "Серебро" Олимпийских игр - это достойная награда. Вы показали бои, которыми можно гордиться. Поздравляю также личного тренера Нурбека Аскара Еркебаева, который проложил путь к олимпийскому пьедесталу вместе с ним. 

Это ваша первая Олимпиада, пусть она станет только началом блестящей спортивной карьеры. Пусть побед в ней будет больше и флаг страны в их честь развивается выше!",  - сказал Головкин.

Напомним, чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира.

В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком — серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146071-vse-vperedi-golovkin-obratilsya-k-oralbayu-posle-zavoevaniya-serebra-na-oi/

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