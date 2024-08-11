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Сборная Казахстана завершила выступление на Олимпиаде-2024 и повторила антирекорд по числу медалей

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Дзюдошы Елдос Сметов
Дзюдошы Елдос Сметов. Фото: Buda Mendes / Staff / Getty Images Sport

В воскресенье последние представители Казахстана выступили в рамках летней Олимпиады-2024 в Париже и не попали на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

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Жанна Мамажанова заняла 33-е место в марафоне, а Алишер Ергали уступил в утешительном раунде турнира по вольной борьбе.

Таким образом, в заключительный день Олимпиады-2024 сборная Казахстана не смогла пополнить коллекцию наград. Национальная команда завершила Игры с семью медалями.

Единственное золото взял дзюдоист Елдос Сметов. Серебряные медали выиграли гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Бронзой отметились дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксер Назым Кызайбай и дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева в пулевой стрельбе.

Сборная Казахстана повторила антирекорд по суммарному числу наград на летней Олимпиаде. В Сиднее-2000 представители республики также выиграли семь медалей, но три из них тогда были золотыми, а четыре — серебряными. На прошлой Олимпиаде в Токио-2020 казахстанцы отметились восемью бронзовыми наградами.

Лучший результат в истории по числу медалей был показан на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная Казахстана суммарно взяла 17 наград — две золотые, пять серебряных и десять бронзовых.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147460-sbornaya-kazahstana-zavershila-vystuplenie-na-olimpiade-2024-i-povtorila-antirekord-po-chislu-medaley/

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