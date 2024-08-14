Юлия Путинцева выиграла первый матч на турнире в США после снятия с Олимпиды-2024

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева с победы стартовала на американском Мастерсе в Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

На стадии 1/32-й турнира серии WTA-1000 казахстанская теннисистка встретилась с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт.

В первом сете Путинцева уступила своей оппонентке со счетом 6:4. В следующих двух отрезках вторая ракетка Казахстана смогла не просто сравнять счет, но и установила разгромный счет. Итоговые цифры - 6:4, 6:0, 6:1.

В следующем раунде американского Мастерса казахстанка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф.

Напомним, что Юлия Путинцева снялась с Олимпийских игр в Париже перед их стартом по причине травмы колена.

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