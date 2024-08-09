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"Виноваты все": глава федерации бокса высказался о выступлении казахстанцев на Олимпиаде

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Шахмурат Муталип
Шахмурат Муталип. Фото: kfb.kz

Президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип, комментируя выступление спортсменов на Олимпиаде, заявил, что отечественному боксу необходима реформа, передает NUR.KZ.

Комментарий главы Казахстанской федерации бокса Шахмурата Муталипа опубликован в Instagram-аккаунте телеканала Qazaqstantv.

"Мы не снимаем с себя ответственности, но и не оправдываемся. Виноваты все - и федерация, и тренеры. Мы видим свои ошибки, недостатки. И считаем, что нужна большая реформа в отрасли бокса у нас", - отметил Шахмурат Муталип.

Накануне главный тренер сборной по боксу прокомментировал выступление подопечных и извинился перед казахстанцами.

"Конечно, я понимаю, что сейчас чувствуют наши болельщики, которые следили за боем, которые ждали победы. Но мы не оправдали надежд, поэтому приносим свои извинения", - отметил Мырзагали Айтжанов.

Напомним, чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

Сразу после выступления казахстанца президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил боксера Оралбая с завоеванием серебра на Олимпиаде в Париже, отметив, что у него "все впереди".

До этого двукратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай уступила в полуфинале Олимпиады-2024 и стала бронзовым призером.

Сообщалось, что Головкин обратился к Кызайбай и казахстанцам после первой медали Олимпиады-2024 в боксе.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147026-kazahstanskiy-boks-nuzhdaetsya-v-reforme-glava-federacii-vyskazalsya-o-vystuplenii-sportsmenov-na-olimpiade/

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