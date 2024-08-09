"Виноваты все": глава федерации бокса высказался о выступлении казахстанцев на Олимпиаде

Президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип, комментируя выступление спортсменов на Олимпиаде, заявил, что отечественному боксу необходима реформа, передает NUR.KZ.
Комментарий главы Казахстанской федерации бокса Шахмурата Муталипа опубликован в Instagram-аккаунте телеканала Qazaqstantv.
"Мы не снимаем с себя ответственности, но и не оправдываемся. Виноваты все - и федерация, и тренеры. Мы видим свои ошибки, недостатки. И считаем, что нужна большая реформа в отрасли бокса у нас", - отметил Шахмурат Муталип.
Накануне главный тренер сборной по боксу прокомментировал выступление подопечных и извинился перед казахстанцами.
"Конечно, я понимаю, что сейчас чувствуют наши болельщики, которые следили за боем, которые ждали победы. Но мы не оправдали надежд, поэтому приносим свои извинения", - отметил Мырзагали Айтжанов.
Напомним, чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.
Сразу после выступления казахстанца президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил боксера Оралбая с завоеванием серебра на Олимпиаде в Париже, отметив, что у него "все впереди".
До этого двукратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай уступила в полуфинале Олимпиады-2024 и стала бронзовым призером.
Сообщалось, что Головкин обратился к Кызайбай и казахстанцам после первой медали Олимпиады-2024 в боксе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147026-kazahstanskiy-boks-nuzhdaetsya-v-reforme-glava-federacii-vyskazalsya-o-vystuplenii-sportsmenov-na-olimpiade/