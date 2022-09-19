Головкин обратился к своей команде после поражения от Альвареса

Геннадий Головкин. Фото: Philip Fong/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин после поражения от мексиканца Сауля Альвареса опубликовал на своей странице в Instagram обращение к команде.

GGG поделился снимком, сделанным сразу после боя. Вместе с командой боксера на снимке присутствует и певец Димаш Кудайберген, исполнивший гимн Казахстана перед боем.

"Спасибо за всю проделанную работу моей команде и тем, кто всегда в моем углу", - подписал публикацию Головкин.

Напомним, вчера в Лас-Вегасе завершилась знаменитая трилогия Головкин-"Канело" - единогласным решением судей победителем боя был признан Сауль Альварес.

После поражения Головкин записал обращение к болельщикам и поблагодарил их за поддержку. Он также назвал свою главную ошибку, которая и привела ее к поражению.

После боя боксеру позвонил президент Казахстана. Токаев отметил, что, несмотря на проигрыш, Геннадий "был и остается народным чемпионом и лучшим в мире".

Казахстанские звезды также поддержали Головкина, заявив, что для них он все равно остается чемпионом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988427-golovkin-obratilsya-k-svoey-komande-posle-porazheniya-ot-alvaresa/