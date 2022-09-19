"Все равно красавчик": как казахстанские звезды отреагировали на поражение Головкина

Story Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

После поражения Геннадия Головкина в бою против Сауля Альвареса казахстанские знаменитости поспешили поддержать соотечественника и заверить, что для них он все равно остается чемпионом, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что Геннадий Головкин проиграл в бою против Сауля Альвареса.

"Для нас ты чемпион и останешься чемпионом! Казахстан, вперед", - высказался на своей странице в Instagram Димаш Кудайберген, который ранее исполнил гимн Казахстана на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

"Посмотрите на эту улыбку. Самодостаточный. Цельный. Сильный. Победитель эмоций. Чемпион!" - прокомментировала Динара Сатжан.

Story Динары Сатжан. Скрин: instagram.com/dinarasatzhan

"Все равно красавчик!" - заявила Алуа Конарова.

Story Алуа Конаровой. Скрин: instagram.com/aluakonarova

"GGG - всегда чемпион для нас", - заявила в Instagram Светлана Айтбаева, мать Димаша.

"Закончился бой Головкина и Канело в Лас-Вегасе. Конечно, очень жаль, что победил мексиканец. Но сегодня он это действительно заслужил. Геннадий, ты наш чемпион и наш герой в победах и поражениях! Мы с тобой вместе! Ты лучший! Не нужно извиняться перед нами. Мы тебя очень любим и гордимся!

Сегодня благодаря тебе на спортивной арене в Америке при почти 20000 зрителей и многомиллионной телевизионной аудитории по всему миру звучал гимн Казахстана в исполнении Димаша Кудайбергена. Тысячи твоих болельщиков со всего мира приехали поддержать тебя.

Ты объединяешь нас, казахов и всех любителей бокса. Ты прославляешь наш народ! Давайте все вместе поддержим нашего легендарного боксера. У нас есть повод для радости и гордости! Новый Казахстан и новые яркие имена в этом виде спорта и не только! Так что только вперед, только вместе и с высоко поднятой головой! Алга, Казахстан!" - написал на своей странице Арман Давлетяров.

"Настоящее упорство и трудолюбие, храбрость и неукротимость духа! Все происходит не просто так! Желаем только победы на жизненном пути!" - оставила пожелание Камшат Жолдыбаева.

Story Камшат Жолдыбаевой. Скрин: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

"GGG - легенда!" - заявила Мадина Садвакасова.

Story Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1988398-vse-ravno-krasavchik-kak-kazahstanskie-zvezdy-otreagirovali-na-porazhenie-golovkina/