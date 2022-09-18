Головкин записал видеообращение к казахстанцам после поражения от Альвареса

Геннадий Головкин. Кадр из видео: instagram.com/gggboxing

Геннадий Головкин записал видеообращение к казахстанцам после трилогии с Саулем Альваресом, в которой последний одержал победу, передает NUR.KZ.

Геннадий Головкин опубликовал видеообращение к казахстанцам и всем своим болельщикам на личной странице в Instagram.

"Хотел обратиться ко всем казахстанцам, ко всем землякам, ко всем любителям бокса, кто поддерживал меня, и вообще, ко всем жителям Казахстана, спасибо за вашу поддержку.

Чувствовал поддержку. Совсем немного не хватило. Моя ошибка, признаю. Вернемся сильнее. Желаю всем здоровья, успехов. Алға, Қазақстан! Вместе мы сила!" - сказал боксер в обращении.

Напомним, ранее Геннадий Головкин после поражения мексиканцу Саулю Альваресу сделал заявление относительно завершения своей спортивной карьеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988365-golovkin-zapisal-videoobraschenie-k-kazahstantsam-posle-porazheniya-ot-alvaresa/