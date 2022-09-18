Геннадий Головкин потерпел поражение от Сауля Альвареса

Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю Альваресу в третьем поединке, который состоялся в рамках большого вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США), передает NUR.KZ.

Бой был запланирован на 12 раундов и продлился всю дистанцию.

Стартовый раунд получился разведочным. Боксеры в основном использовали джебы. Во второй трехминутке Канело начал подключать комбинации. При этом мексиканец выцеливал корпус, а также при любом удобном моменте наносил удары в голову.

В третьем Альварес отметился несколькими удачными эпизодами. Головкин работал вторым номером, сдерживая атаки соперника.

Мексиканец наращивал преимущество. В четвертом раунде он успешно пробивал по всем "этажам". Казахстанец в атаке был не так активен. К тому же, Сауль хорошо держал оборону.

Головкин продолжал искать подходы к Альваресу. Однако стал чаще пропускать ненужные удары. Контроль захватил Канело.

Далее ситуация особа не менялась. Альварес доминировал, Головкин находился в поиске - никак он не мог подобраться к оппоненту.

Тем не менее, во восьмом раунде GGG все-таки удалось нанести несколько точных ударов. Боксеры обменялись "выстрелами". У Альвареса в активе несколько жестких серий.

В девятом раунде Головкин стал наращивать темп. Сразу же изменился ход поединка, который стал проходить на встречных курсах.

В 11 раунде Канело моментами работал на дистанции, пытаясь сбавить темп до комфортного. Однако не забывал наносить удары. Головкин также не отсиживался. В начале трехминутки удалось совершить несколько успешных атак.

В итоге судьи вынесли вердикт в пользу Канело, который сохранил за собой титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

Геннадий Головкин проиграл Саулю Альваресу во второй раз. Впервые он уступил в 2018 году. Также история их противостояния насчитывает одну ничью. Она была зафиксирована в 2017-ом.

Добавим, что все три боя состоялись на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988181-gennadiy-golovkin-poterpel-porazhenie-ot-saulya-alvaresa/