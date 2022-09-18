"Две легенды": Димаш Кудайберген выложил видео встречи с Головкиным в Лас-Вегасе

Димаш Кудайберген и Геннадий Головкин. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген, исполнивший гимн Казахстана перед боем Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, встретился с боксером. Теплое приветствие двоих казахстанцев попало на видео.

Кадры приветствия с Геннадием Головкиным Димаш Кудайберген опубликовал на своей странице в Instagram.

На записи видно, как боксер по-дружески приподнимает Димаша, а затем певец сам в ответ поднимает Головкина.

"Для нас ты чемпион и останешься чемпионом. Вперед, Казахстан!" – написал на своей странице Кудайберген.

Подписчики исполнителя наградили обоих казахстанцев лестными комментариями.

"Две легенды!!! Две гордости Казахстана", "Очень болели за Гену, но спел ты шикарно!", "Очень болела за Гену. Он молодец, однозначно", "Вы оба молодцы", – написали пользователи соцсети.

Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю Альваресу в третьем поединке, который состоялся в рамках большого вечера бокса в Лас-Вегасе, после чего назвал свою ошибку, которая привела к поражению.

Тем не менее Сауль Альварес восхитился казахстанским боксером.

Перед боем певец Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1988388-dve-legendy-dimash-kudaybergen-vylozhil-video-vstrechi-s-golovkinym-v-las-vegase/