Головкин назвал свою ошибку в третьем поединке с "Канело"

Бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Геннадий Головкин назвал свою ошибку, которая привела к поражению в третьем поединком с мексиканским боксером с Саулем "Канело" Альваресом.

"Наверное, было ошибкой с моей стороны начать все стратегически, потихоньку. Но опять же, хотелось посмотреть, как пойдет бой, как все начнет развиваться. В принципе, мы оба легко начали с разведки, и как-то это все затянулось. Когда все разошлось, уже было поздно", — цитирует казахстанского боксера Sports.kz.

Отметим, согласно ранее опубликованной статистике ударов, Головкин выбросил больше ударов, чем "Канело" — 521 против 487. Однако мексиканец оказался точнее. Альварес попал в цель 130 раз, а GGG — 120. В итоге решением судей победа была присуждена мексиканскому боксеру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988370-golovkin-nazval-svoyu-oshibku-v-tretem-poedinke-s-kanelo/