"Не впечатлен": Пол Малиньяджи высказался о победе Альвареса над Головкиным

Пол Малиньяджи. Фото: Jack Thomas/Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи прокомментировал победу мексиканца Сауля Альвареса над казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

На своей странице в Twitter американский боксер рассказал, что не впечатлен выступлением "Канело". По мнению Пола, Альварес должен был биться с Бенавидесом, а не Головкиным.

"У "Канело" этот бой всегда был в заднем кармане. Я не впечатлен. Бенавидес - вот настоящее испытание, а не 40-летний Головкин", - написал Малиньяджи.

Напомним, что сегодня в Лас-Вегасе (США) Геннадий Головкин потерпел поражение от Сауля Альвареса единогласным решением судей.

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Непобежденный американец Дэвид Бенавидес выступает во втором среднем весе и владеет временным титулом WBC. Полноценный пояс этой организации принадлежит Саулю Альваресу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988396-ne-vpechatlen-pol-malinyadzhi-vyskazalsya-o-pobede-alvaresa-nad-golovkinym/