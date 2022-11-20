Тренер Бивола: Впечатление, что Головкин вышел на бой с "Канело" не пропустить лишних ударов

"Канело" - Головкин. Фото: Al Bello/Staff/Getty Images

Тренер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов поделился мнением о третьем поединке Геннадий Головкин - Сауль Альварес, пишет Спорт-Экспресс.

По словам российского специалиста, в третьем бою Геннадий не стремился выиграть у Альвареса.

"Честно говоря, я не видел особого стремления у Геннадия выиграть этот бой. Может, это мое субъективное мнение, но такое впечатление, что он вышел не пропустить лишних ударов. Без риска двигался, защищался. Там, где была стопроцентная возможность, он что-то пытался сделать, достать. Поэтому такого желания выиграть с его стороны я не увидел", — заявил Машьянов.

Напомним, что в третьем поединке Геннадий Головкин уступил Саулю Альваресу единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1998149-trener-bivola-vpechatlenie-chto-golovkin-vyshel-na-boy-s-kanelo-ne-propustit-lishnih-udarov/