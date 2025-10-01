Азербайджанский "Карабах" одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов

Футболисты азербайджанского "Карабаха" одержали домашнюю победу над датским "Копенгагеном" в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура общего этапа. Матч прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми мячами отметились французский полузащитник Абделла Зубир (28 минута) и ганский нападающий Эммануэль Аддай (84).

Победа стала для "Карабаха" второй подряд. С максимальными шестью очками самый титулованный клуб Азербайджана догнал лидеров турнирной таблицы — немецкую "Баварию" (Мюнхен), испанский "Реал" (Мадрид) и итальянский "Интер" (Милан).

"Копенгаген" же с одним очком занимает 26-е место. В пятом туре чемпионы Дании 26 ноября примут на своем поле казахстанский "Кайрат" (Алматы).

Добавим, что в параллельном матче английский "Ньюкасл" на выезде разгромил бельгийский "Юнион" со счетом 4:0. Дубль с пенальти оформил английский вингер Энтони Гордон (43, 64). Еще по мячу забили немецкий нападающий Ник Вольтемаде (17) и английский форвард Харви Барнс (81).

"Ньюкасл" набрал три очка и поднялся восьмое место. "Юнион" с тремя баллами занимает 18-ю позицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.