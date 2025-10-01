УЕФА включил сейв Шерхана Калмурзы против Мбаппе в подборку лучших (видео)

В аккаунте Лиги чемпионов УЕФА в Instagram опубликованы видео лучших сейвов вратарей среди всех матчей этапа. В подборку вошел и голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза, передает NUR.KZ.

В подборку вошли сейвы с 4-х вчерашних матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Под третьим номером опубликовано спасение ворот от Шерхана Калмурзы, который остановил мяч после удара Килиана Мбаппе.

К слову, в мобильной версии приложения также можно проголосовать за наиболее понравившийся сейв. На момент публикации материала Калмурза лидировал, набрав 57% голосов.

К слову, еще раньше в аккаунте Лиги чемпионов было опубликовано еще одно видео с Шерханом Калмурзой. В комментариях голкипера очень сильно поддерживают казахстанцы, которые высоко оценили его действия в матчах против "Реала".

Ранее мы писали, что вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" Шерхана Калмурзу в публикации после прошедшего матча.

