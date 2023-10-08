Казахстан завершил Азиатские игры-2022 за пределами десятки лучших в медальном зачете

В китайском городе Ханчжоу завершилась соревновательная программа летних Азиатских игр-2022. Сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей, передает NUR.KZ.

В активе наших спортсменов десять золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых медалей. В медальном зачете Казахстан не смог попасть в число десяти лучших, заняв 11 место.

Безоговорочным лидером стал Китай. Спортсмены данной сборной завоевали 201 "золото", 111 "серебра" и 71 "бронзу". На втором месте расположилась Япония - 52-67-69. Замкнула тройку лучших Южная Корея - 42-59-89.

Индия стала четвертой - 28-38-41. Узбекистан финишировал на пятом месте - 22-18-31.

Добавим, что на прошлых Азиатских играх Казахстан стал девятым (15-17-44).

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