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Сборная Казахстана завершила Азиатские Пара игры на 11-м месте в командном зачете

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: Getty Images/ Gwengoat

По итогам завершившихся в китайском Ханчжоу IV летних Азиатских Пара игр сборная Казахстана заняла 11-е место в общекомандном медальном зачете, передает NUR.KZ.

Соревнования завершились в субботу. В итоговой командной таблице Казахстан открыл вторую десятку. Спортсмены национальной сборной завоевали в Ханчжоу восемь золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую медали. По общему числу наград команда Казахстана стала десятой.

На минувших соревнованиях казахстанские атлеты установили три рекорда Азии и четыре рекорда Азиатских Пара игр. Представители республики участвовали в 14 видах спорта.

На прошлых летних Азиатских Пара играх в Джакарте в 2018 году казахстанцы завоевали 33 медали (пять золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых), заняв 13-е место в сводной таблице.

В Ханчжоу общий зачет выиграли хозяева Пара игр. В активе сборной Китая 214 золотых, 167 серебряных и 140 бронзовых медалей (суммарно — 521).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2042984-sbornaya-kazahstana-zavershila-aziatskie-para-igry-na-11-m-meste-v-komandnom-zachete/

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