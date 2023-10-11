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"Показатели могли быть лучше": Токаев сделал замечание Минспорта после Азиады

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял призеров Азиатских игр и поздравил спортсменов с завоеванными медалями, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, президент напомнил, что Ризабек Айтмухан стал первым казахом – чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана.

"Что касается Азиады, то в условиях высокой конкуренции наши спортсмены завоевали 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей. В особенности отличились участники из Казахстана в таких видах, как стрельба, гребля, велоспорт, джиу-джитсу", – говорится в сообщении.

Глава государства отдельно поздравил сборную по каратэ, каждый из 8 представителей которой поднялся на пьедестал почета, благодаря чему они завоевали первое место в общекомандном зачете.

По словам Касым-Жомарта Токаева, значительный вклад в успех наших соотечественников внесли тренеры и другие специалисты. При этом президент отметил, что в спорте победы и поражения идут рука об руку.

"Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду и несгибаемой воле к победе. Однако в целом показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто.

Бокс, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба традиционно вносили значительный вклад в копилку медалей нашей сборной. Легкая атлетика, командные виды спорта, как правило, больше радовали наших болельщиков. Во всех этих дисциплинах нам предстоит провести серьезную работу над ошибками", – сказал глава государства.

Президент отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако по мнению Токаева, показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.

"Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта", – заявил президент.

Глава государства остановился на конкретных мерах, которые необходимо принять в самое ближайшее время

В первую очередь, по его словам, необходимо кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений. Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры.

Следующим приоритетом было названо улучшение качества управления в спортивной сфере.

"Отсутствует координация между министерством туризма и спорта, Национальным олимпийским комитетом и федерациями. Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям. Такая ситуация недопустима в преддверии Парижской Олимпиады. Надо провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одной ключевой задачей в выступлении было обозначено повышение уровня подготовки национальных сборных

По мнению Президента, важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Ключевую роль здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить. Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня. Также необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов.

Глава государства отдельно остановился на вопросах подготовки спортивного резерва. Он отметил, что Правительство и акимы должны создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов.

"У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла, – подчеркнул Президент.

На мероприятии также выступили двукратный победитель и бронзовый призер XIX летних Азиатских игр 2023 года по стендовой стрельбе Асем Орынбай, победитель и серебряный призер XIX летних Азиатских игр по гребле на каноэ и байдарках Сергей Емельянов, чемпион мира по вольной борьбе среди казахстанцев Ризабек Айтмухан, победитель XIX летних Азиатских игр по карате Нурканат Ажиканов, главный тренер сборной команды по пулевой стрельбе Ольга Довгун.

В завершение Глава государства призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже. Президент пожелал успехов спортсменам и тренерскому корпусу на пути к будущим победам. Затем ряду спортсменов были вручены почетные грамоты Президента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040531-tokaev-prinyal-prizerov-aziatskih-igr/

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