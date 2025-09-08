Город Алатау получит специальный статус с прямым подчинением правительству

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Акорду.

"Во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвестиций и технологий стали так называемые города опережающего развития. Нашим новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау. Для реализации этого общенационального по своей сути проекта выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети.

В ходе моего недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта "Алатау-Сити", - говорит президент.

Он добавил, что следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы "Алатау-Сити".

Свежая публикация по теме: Токаев намерен внести предложения от Казахстана по реформированию ООН

"Необходимо в течение 10 дней подготовить проект Указа о предоставлении города специального статуса с прямым подчинением правительству. В течение полугода следует принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель управления городом и другие аспекты. Подчеркну, особый правовой статус это не привилегия, а необходимая мера или инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге.

"Алатау-Сити" должен стать первым полностью цифровым городом региона. От применения технологии Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни", - говорит Токаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.