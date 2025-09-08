Город Алатау получит специальный статус с прямым подчинением правительству
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Акорду.
"Во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвестиций и технологий стали так называемые города опережающего развития. Нашим новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау. Для реализации этого общенационального по своей сути проекта выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети.
В ходе моего недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта "Алатау-Сити", - говорит президент.
Он добавил, что следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы "Алатау-Сити".
"Необходимо в течение 10 дней подготовить проект Указа о предоставлении города специального статуса с прямым подчинением правительству. В течение полугода следует принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель управления городом и другие аспекты. Подчеркну, особый правовой статус это не привилегия, а необходимая мера или инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге.
"Алатау-Сити" должен стать первым полностью цифровым городом региона. От применения технологии Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни", - говорит Токаев.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2283498-gorod-alataupoluchit-specialnyy-status/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах