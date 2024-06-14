Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев обсудил строительство нового города Алатау с акимом Алматинской области

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Марат Султангазиев
Токаев и Султангазиев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Был обсужден, в том числе, вопрос строительства нового города, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президенту было доложено об основных показателях социально-экономического развития региона за январь-май 2024 года.

Валовый региональный продукт области достиг 5 трлн тенге, по этому показатели она занимает пятое место в стране. Краткосрочный экономический индикатор за январь-апрель составил 107,9%. Обрабатывающая отрасль занимает лидирующее положение в общем объеме промышленности (88, 5%).

Как отметил Марат Султангазиев, наблюдается значительная динамика роста в таких отраслях, как сельское хозяйство, услуги связи, транспорт, строительство и торговый сектор.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о формировании на территории области 7 индустриальных зон. Инвестиционный портфель региона до 2030 года включает в себя 207 проектов на 3,7 трлн тенге. В этом году будет реализовано 58 проектов на 446,7 млрд тенге с созданием 5,3 тыс. рабочих мест.

Глава государства был проинформирован о развитии малого и среднего бизнеса. По словам акима, на начало 2024 года в регионе действует 136,7 тыс. субъектов МСБ, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, в рамках программы "Ауыл аманаты" создано 53 сельскохозяйственных кооператива, 46 из которых получили финансовую поддержку.

По словам Марата Султангазиева, в регионе планомерно решаются социальные вопросы, в том числе проблема трехсменных школ. В прошлом году построено 13 школ на 13,8 тыс. мест. Кроме того, в 2024-2025 годах в рамках национального проекта "Комфортная школа" планируется возвести 53 школы.

Президенту также представили итоги первых пяти недель экологической акции "Таза Қазақстан". Жители Алматинской области активно участвовали в благоустройстве общественных пространств и массовой посадке деревьев. За время акции было собрано 19 506 тонн мусора, очищено более 6600 гектаров территории.

Глава государства назвал инициативу "Таза Қазақстан" важным шагом к формированию экологической культуры и дал поручение акиму продолжить данную работу на постоянной основе.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития областного центра Қонаев, нового города Алатау и всей агломерации. Главе государства представили промежуточные результаты разработки градостроительной документации.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу над исполнением стратегических планов развития области, а также активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название - Алатау.

В январе этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В результате чего село Жетыген Илийского района было отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

10 мая на должность акима нового города был назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал пост заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Его замом стал Ренат Кенеев.

В конце мая Токаев обсудил строительство города с инвесторами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2117700-tokaev-obsudil-sozdanie-novogo-goroda-alatau-s-akimom-almatinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.