"Современный город мирового уровня": как будет выглядеть Алатау, показали власти (фото)
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В акимате Алматинской области показали, как будет выглядеть город Алатау. Отмечается, что город будет включать в себя несколько зон, передает корреспондент NUR.KZ.
Общая площадь этого нового города составляет 88 тысяч гектаров, а население на момент создания - 52,7 тысячи человек.
Так, согласно презентации акимата, ставится несколько целей: Алатау будет центром развлечений и туризма, экспортно-ориентированным торгово-логистическим центром.
"Это будет современный город мирового уровня с комфортными условиями для жизни и устойчивой инфраструктурой", - говорится в презентации властей.
Город будет разделен на четыре зоны: Green disctrict - центр отдыха и туризма, Growing disctrict - экспортно-ориентированный торгово-логистический центр, Golden disctrict - центр образования медицины и спорта мирового класса. А также Gate disctrict - международный центр развития бизнеса.
Транспортный каркас города предполагает наличие аэропорта, БРТ и ЛРТ. Также там планируется увеличение занятости населения, строительство детских садов и школ, поликлиник и пожарных депо.
Что касается промышленных предприятий, то их деятельность будет посвящена машинному оборудованию, производству товаров для строительства, химической и фармдеятельности, металлургии, легкой промышленности и так далее.
Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название.
Вчера Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, речь идет о реорганизации Илийского района Алматинской области путем выделения из него села Жетыген. И село Жетыген переименовать в город Алатау.
Сегодня в Министерстве национальной экономики РК озвучили планы по дальнейшему экономическому развитию региона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054815-kak-budet-vyglyadet-gorod-alatau-v-almatinskoy-oblasti-foto/