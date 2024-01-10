Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Современный город мирового уровня": как будет выглядеть Алатау, показали власти (фото)

Опубликовано:

Алатау. Green district
Алатау. Green district. Эскиз : акимат Алматинской области

В акимате Алматинской области показали, как будет выглядеть город Алатау. Отмечается, что город будет включать в себя несколько зон, передает корреспондент NUR.KZ.

Общая площадь этого нового города составляет 88 тысяч гектаров, а население на момент создания - 52,7 тысячи человек.

Так, согласно презентации акимата, ставится несколько целей: Алатау будет центром развлечений и туризма, экспортно-ориентированным торгово-логистическим центром.

"Это будет современный город мирового уровня с комфортными условиями для жизни и устойчивой инфраструктурой", - говорится в презентации властей.

Город будет разделен на четыре зоны: Green disctrict - центр отдыха и туризма, Growing disctrict - экспортно-ориентированный торгово-логистический центр, Golden disctrict - центр образования медицины и спорта мирового класса. А также Gate disctrict - международный центр развития бизнеса.

Алатау. Growing district
Алатау. Growing district. Эскиз : акимат Алматинской области

Транспортный каркас города предполагает наличие аэропорта, БРТ и ЛРТ. Также там планируется увеличение занятости населения, строительство детских садов и школ, поликлиник и пожарных депо.

Что касается промышленных предприятий, то их деятельность будет посвящена машинному оборудованию, производству товаров для строительства, химической и фармдеятельности, металлургии, легкой промышленности и так далее.

Алатау. Golden district. Эскиз
Алатау. Golden district. Эскиз: акимат Алматинской области

Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название.

Вчера Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, речь идет о реорганизации Илийского района Алматинской области путем выделения из него села Жетыген. И село Жетыген переименовать в город Алатау.

Алатау. Gate district. Эскиз
Алатау. Gate district. Эскиз: акимат Алматинской области

Сегодня в Министерстве национальной экономики РК озвучили планы по дальнейшему экономическому развитию региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054815-kak-budet-vyglyadet-gorod-alatau-v-almatinskoy-oblasti-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.