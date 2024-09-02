Токаев дал правительству поручения по развитию нового города Алатау

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу Казахстана сегодня дал поручения правительству по развитию нового города Алатау, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Следует предпринять системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны.

Правительством составлен перечень из 17 крупных проектов. В приоритете - освоение высоких переделов. Важно максимально использовать отечественное сырье и комплектующие, налаживать вокруг гигантов смежные производства", - выразил мнение президент.

Токаев напомнил о недавней своей поездке в Карагандинскую область и высказался о новом городе в Казахстане, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Недавно я посетил Карагандинскую область и побывал на металлургическом комбинате Qarmet. С приходом отечественного инвестора ситуация на комбинате заметно стабилизировалась, начата модернизация предприятия, что должно привести к существенному увеличению производства. В рамках диверсификации экономики в Сарани было запущено производство автомобильных шин и бытовой техники, что позволило исключить этот город из категории моногородов. Этот опыт надо применить и в других моногородах, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. В целом, важно активно развивать новые точки роста в регионах.

Как вы знаете, в этом году специальным указом образован город Алатау, который должен стать местом опережающего развития, притягивающим инновации и таланты. Правительству следует создать привлекательные условия для инвестиций, жизни и работы в этом городе.

Достигнуты положительные результаты в автомобилестроении. Набранные темпы нужно сохранить, последовательно повышая уровень локализации. Оказываемая автопрому господдержка в конечном счете должна вернуться в виде полноценного автомобилестроительного кластера", - говорит глава государства.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название - Алатау.

В январе этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В результате село Жетыген Илийского района было отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

10 мая на должность акима нового города был назначен Аркен Утенов. Ранее он занимал пост заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Его замом стал Ренат Кенеев.

В конце мая Токаев обсудил строительство города с инвесторами.

В июне президент обсудил строительство нового города Алатау с акимом Алматинской области. В июле стало известно, что часть Конаева, Илийского и Талгарского районов могут войти в состав нового города.