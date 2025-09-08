Новое министерство создадут в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Акорду.
Президент сообщил, что следует ускорить принятие Цифрового Кодекса.
"На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие Цифрового кодекса.
Данный документ должен определить ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты.
Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности", - сообщил Токаев.
Кроме того, президент сообщил, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра.
"Перед правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики. В целях повышения конкурентоспособности Казахстана мы должны пересмотреть подходы к нашей работе. С учетом сказанного хочу остановиться на следующих ключевых задачах", - резюмировал глава государства.
