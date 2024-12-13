"Современный как Сингапур": каким будет новый город Алатау, рассказал аким Султангазиев

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на сегодняшнем брифинге СЦК рассказал, каким власти собираются построить город Алатау, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что город Алатау, как заявляли ранее власти, будет интегрированным мегаполисом в стиле Сингапура. В этой связи они попросили рассказать, какие проекты и строения будут такими же, как в Сингапуре.

"По замыслу, вообще, по стратегии, город Алатау, действительно, должен стать современным городом. Один из примеров такого современного города - это Сингапур. Также я до этого назвал Шэньчжэнь, и мы не случайно сотрудничаем именно с этими консультантами.

Важность состоит в том, что город полностью разделен по отраслям, то есть в данном городе находится четыре района: это торгово-экономический центр, это центр развития науки, образования, медицины, промышленный центр и культурно-развлекательный центр. Поэтому так будет называться интегрированный город, потому что все сферы в основном в городе учтены для удобства жителей и в то же время для создания рабочих мест", - заявил Марат Султангазиев.

Он выразил надежду, что город станет притягательным для казахстанской молодежи как Алматы и Астана.

В январе Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, речь шла о реорганизации Илийского района путем выделения из него села Жетыген. И село Жетыген переименовали в город Алатау.

Позже казахстанцам показали, как будет выглядеть новый город Алатау.

В мае Токаев провел встречи с инвесторами, где объявил, что город собираются построить в стиле Сингапура. В июне глава государства обсудил строительство Алатау с акимом.

В начале сентября президент Казахстана дал правительству поручения по данному вопросу.

После стало известно, что в состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованные в микрорайоны. Также утвержден Генеральный план Алатау, созданы территориальные органы центральных государственных органов. Общая площадь составляет 88 тыс. га с населением около 54 тыс. человек.