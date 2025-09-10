"Это не упрек": в Акорде разъяснили слова Токаева о "скандальных женщинах"

В рамках послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев высказался о грубости в обществе, в том числе со стороны женщин. Слова Токаева разъяснили в Акорде, передает NUR.KZ.

Как отметили в Акорде, послание президента народу Казахстана охватило широкий спектр вопросов: от жилищно-коммунальной сферы до сельского хозяйства, цифровизации, водной отрасли, образования, спорта и многого другого.

Особое внимание было уделено соблюдению принципа "Закон и Порядок" как фундаментальной основе государства. В послании президент призвал граждан проявлять "нулевую терпимость" в отношении любых правонарушений.

При этом глава государства отметил, что "к сожалению, среди них (тех, кто нарушает общественный порядок), есть и женщины".

"Некоторые восприняли это как упрек, но смысл совсем иной. Ведь если и женщины, издревле олицетворяющие красоту, хрупкость и гармонию, начали вовлекаться в скандалы, значит, кризис культуры поведения приобрел действительно серьезный характер.

Это не упрек, а призыв ко всем, вне зависимости от пола, возраста и происхождения, вернуть в наше общество уважительную культуру общения, отказавшись от грубости и агрессии. Случаи проявления неуважения друг к другу, свидетелями которых мы становимся все чаще и чаще на дорогах, в очередях, на вокзалах и в самолетах, в других местах, не должны становиться частью нашего менталитета", - поясняют в Акорде.

Поэтому суть сказанных слов заключается в формировании этики, культуры взаимоотношений, проявлении чувства такта и взаимоуважения. И эта задача ни в коем случае не возлагается только на женские плечи. Это задача всего нашего общества.

"Ни для кого не новость, что президент неизменно уделяет особое внимание защите прав женщин и детей. Разумеется, грубость и провокации в их адрес со стороны мужчин недопустимы по умолчанию. И для того, чтобы пресечь подобные факты, президент инициировал немало новшеств, в том числе и на законодательном уровне. И все меры в этом направлении являются системными и непрерывными", - отмечается в комментарии.

К примеру, по инициативе президента была законодательно закреплена женская квота в партийных списках и при распределении депутатских мандатов.

В 2021 году глава государства подписал закон, отменивший трудовую дискриминацию женщин.

До полутора лет увеличен срок выплаты пособия по уходу за ребенком.

В МВД создано отдельное управление по защите женщин от насилия. Введена специализация женщин-следователей.

Во всех регионах открыты Центры поддержки семьи, создан контакт-центр службы 111.

В 2024 году принят закон, усиливший ответственность за насилие в отношении женщин и детей.

В этом году введена уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к браку.

В результате этих мер значительно снизилось количество случаев семейно-бытового насилия. Число преступлений, связанных с посягательствами на права женщин, за пять лет сократилось в два раза, отмечает Акорда.

"И это только часть инициатив главы государства, реализованных за последние годы. Но даже из вышеперечисленного очевидно, что президент не на словах, а на деле с искренней заботой и вниманием относится к женщинам и детям", - резюмируется в комментарии.

Напомним, в послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что привычными явлениями для Казахстана стали грубость, ругань и драки, что наносит ущерб авторитету страны.

