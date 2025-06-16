Грубые нарушения при строительстве обнаружены в новом городе Алатау

Нарушения в сфере строительства обнаружил аким Алматинской области в строящемся городе Алатау. Строительство объекта остановлено, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Как указано на сайте акимата, в городе Алатау были выявлены нарушения в сфере строительства. Проверка показала, что на строительной площадке в Алатау подрядная организация приступила к бурению скважины без утвержденного проекта и прохождения государственной экспертизы.

Сообщается, что работы велись без авторского и технического надзора, а также без официального уведомления уполномоченных органов. Аким области поручил приостановить строительную деятельность на объекте.

"Факты нарушений требуют системного реагирования. Все работы должны вестись в рамках действующего законодательства с соблюдением норм безопасности и экологических требований", - сказал Марат Султангазиев.

Кроме того, был зафиксирован самопроизвольный излив воды и частичный обвал устья скважины. При этом план ликвидации последствий на объекте отсутствовал. Кроме того, департамент экологии проведет оценку возможного воздействия на окружающую среду.

Также поручено обеспечить постоянный контроль со стороны ДЧС для предупреждения возможных рисков. А подрядной организации выдано официальное предписание с установленным сроком устранения нарушений.

Строительство города Алатау

Напомним, в январе 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. Позже казахстанцам показали, как будет выглядеть новый город Алатау.

В мае Токаев провел встречи с инвесторами, где объявил, что город собираются построить в стиле Сингапура. В июне глава государства обсудил строительство Алатау с акимом.

В начале сентября президент Казахстана дал правительству поручения по данному вопросу. После стало известно, что в состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованные в микрорайоны.

В декабре 2024 года власти региона рассказали, что город чем-то будет похож на Сингапур.