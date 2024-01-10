"Никаких проблем не будет": аким обратился к жителям нового города Алатау

Аким Жетыгенского сельского округа Нурлан Абилев рассказал, какие изменения ждут жителей нового города Алатау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

"Согласно указу президента все наши четыре населенных пункта – села Жетыген, Жана-арна, Куйган и Енбек – будут входить в новый образованный город Алатау. Сейчас в связи с этим, возникает очень много вопросов, но я хочу заверить жителей, что никаких сложностей это не предоставит. Все те услуги, которые предоставлялись исполнительными органами, будут осуществляться в том же порядке, никаких проблем в связи с переименованием также не будет. Все проекты будут реализовываться планомерно", – сказал Нурлан Абилев.

Он отметил, что образование нового города даст большой толчок развитию района и области.

"В Алатау будут осуществлять свою деятельность многие финансовые институты, будет развиваться жилищный фонд, планируется строительство объектов образования, здравоохранения, будет проведена большая работа по строительству новых производств и созданию рабочих мест. То есть, тот маятниковый метод, который у нас существует, когда утром часть жителей уезжает в Алматы, а вечером возвращается обратно, будет решен", – добавил аким Жетыгенского сельского округа.

Также, как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, общая площадь нового города составляет 88 тыс. гектаров, а население на момент создания составляет 52,7 тыс. человек.

По информации ведомства, создание нового города Алатау предполагает модернизацию дорожной сети, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а также создание новых рабочих мест.

"Этот проект также направлен на привлечение инвестиций, технологий и дополнительных финансовых потоков. Предполагается, что развитие предпринимательской активности и увеличение налоговых поступлений способствуют улучшению инвестиционной привлекательности и экономической стабильности региона", – пояснили в акимате.

В ведомстве ожидают, что этот проект станет важным шагом в развитии экономики и социальной сферы Казахстана.

Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название.

Вчера Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, речь идет о реорганизации Илийского района Алматинской области путем выделения из него села Жетыген. И село Жетыген переименовать в город Алатау.

Сегодня в Министерстве национальной экономики РК озвучили планы по дальнейшему экономическому развитию региона.