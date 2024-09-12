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Развитие нового города Алатау обсудили в правительстве

Опубликовано:

Алатау. Green district.
Алатау. Green district. Эскиз: акимат Алматинской области

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел в Алматинской области выездное совещание по вопросам развития города Алатау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

При правительстве будет создан Проектный офис по развитию города Алатау, сообщает официальный сайт премьер-министра страны.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел выездное совещание по вопросам развития города Алатау с участием вице-министров национальной экономики, сельского хозяйства, руководства Комитета по делам строительства и ЖКХ, Специальной экономической зоны "Alatau", местных исполнительных органов, а также крупных инвесторов. 

Отмечается, что на совещании обсуждены вопросы жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, строительства объектов здравоохранения, образования и спорта. В состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованные в микрорайоны, утвержден Генеральный план Алатау, созданы территориальные органы центральных государственных органов. Общая площадь составляет 88 тыс. га с населением около 54 тыс. человек.

Аким Алатау Аркен Утенов сообщил, что в городе на сегодняшний день реализуются проекты в сфере логистики, медицины и производства продуктов питания. Планируется передача земельных участков в ведение Специальной экономической зоны для 12 инвестпроектов с созданием более 6 тыс. рабочих мест. Также на территории 5,8 тыс. га будут расположены основные "якорные" проекты. Для их создания и привлечения инвесторов необходимо сокращение сроков ряда процедур. 

Заслушав доклады, Канат Бозумбаев отметил, что развитие Алатау находится на особом контроле у главы государства и поручил создать Проектный офис при правительстве с участием министерств, местных исполнительных органов и предпринимателей. В Проектном офисе на системной основе будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау.

Вице-премьер поручил ускорить разработку проектно-сметной документации, отраслевых инфраструктурных схем. В течение 10 рабочих дней акимату необходимо определить точки роста (заводы, фабрики, социальные объекты) с привлечением инвесторов, и в следующем году обеспечить их необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2160748-razvitie-novogo-goroda-alatau-obsudili-v-pravitelstve/

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