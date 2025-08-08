Почему закрыли дело о смерти дяди Шерзата Болата, рассказали в прокуратуре
В прокуратуре Алматинской области рассказали, почему было прекращено дело о смерти дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева, передает NUR.KZ.
По данным ведомства, следственным управлением ДП Алматинской области завершено досудебное расследование в рамках уголовного дела по факту смерти Нурканата Гайыпбаева, зарегистрированного по ч.1 ст.105 УК.
"В ходе досудебного расследования были проведены необходимые следственные действия с целью всестороннего, полного и объективного выяснения всех обстоятельств произошедшего.
На основании собранных доказательств, экспертных заключений и иных материалов установлено, что смерть Гайыпбаева Н. наступила в результате самоубийства (суицида). Фактов побуждения к самоубийству под влиянием третьих лиц не выявлено.
Поэтому 17 июня текущего года досудебное расследование было прекращено следственным органом на основании акта в соответствии с требованиями УПК", - рассказали в прокуратуре Алматинской области.
Напомним, недавно адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев сообщил, что дело о смерти дяди Шерзата Болата было прекращено. При этом он заявил, что семья намерена ходатайствовать о возобновлении дела.
Тело Нурканата Гайыпбаева было обнаружено 9 декабря прошлого года на окраине Талгара после громкого убийства его 16-летнего племянника в начале октября. В полиции сообщили, что мужчина совершил суицид. Позже стражи порядка опубликовали его предсмертную переписку с родственником.
5 июня этого года был оглашен приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата.
После чего главе МВД задавали вопрос о самоубийстве Нурканата Гайыпбаева. Ержан Саденов заявил, что дело возбуждено, расследуется.
