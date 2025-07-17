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    Бесшумные рельсы на глубине 18 метров: как строят новую станцию метро в Алматы (видео)

    Опубликовано:

    Строительство новой станции метро
    Строительство новой станции метро. Кадр из видео: almaty.tv

    В Алматы идет процесс строительства новой станции метро "Калкаман" - начата укладка рельсов, продолжается строительство туннеля, передает Almaty.tv.

    В Алматы продолжается строительство новой станции метро "Калкаман". На глубине 18 метров под землей кипит работа - строители уже начали укладку бесшумных рельсов нового поколения.

    Новая станция алматинского метро появится вдоль проспекта Абая, западнее улицы Ашимова. Проект предусматривает строительство двух перегонных тоннелей общей протяженностью более трех километров. Уже завершена проходка левого тоннеля с применением бесстыковой и бесшпальной технологии. Это, говорят специалисты, обеспечит бесшумное движение поездов и повысит комфорт пассажиров.

    "Левый перегонный тоннель мы закончили и продолжаем строить правый. Там нам осталось пройти около 800 метров. Мы предполагаем, что этот отрезок к концу этого года или началу следующего вполне осилим, и все тоннели будут закончены", - сказал управляющий директор проекта Мурат Укшебаев.

    По плану бетонные работы завершат уже в ноябре, после чего сразу перейдут к инженерным системам и отделке. На строительном участке работают в три смены. 124 человека трудятся под землей и еще 293 на открытых участках.

    Ожидается, что завершение новой станции повысит городскую мобильность, увеличив количество пользователей подземного транспорта еще на 30 тысяч человек в сутки.

    К примеру, открытие станций "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" увеличило пассажиропоток с 50 до 110 тысяч человек.

    Закончить строительные работы планируют в первой половине 2026 года, чтобы новые поезда по "тихим" рельсам уже вскоре приняли первых пассажиров.

    Напомним, ранее в марте экс-аким Алматы Ерболат Досаев посетил строительную площадку будущей станции метро "Калкаман", ознакомившись с ходом работ.

    Проект строительства станции стартовал в 2020 году, однако с учетом стремительного развития Наурызбайского района в 2022 году было принято решение скорректировать трассировку и расположение станции.

    Добавим, в феврале сообщалось, что для удобства пассажиров в метрополитене Алматы добавили дополнительные составы и сократили интервал движения в часы пик.

    До этого в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров. Произошло это после гибели человека, который упал на пути между вагонами. К слову, ограждения подверглись критике, на которую ответили в метрополитене города.

    А в декабре прошлого года экс-аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что акимат города планирует брать кредит на строительство метро в двух направлениях: до рынка "Барлык" - 5,3 км, и от станции "Жибек Жолы" до аэропорта - 14 км. Суммарно - 19,5 км. Предварительная сумма займа составит до 1 млрд долларов США.

    Ранее Досаев рассказывал, как будет финансироваться строительство новой линии метро в Алматы.

    Также ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил изыскать средства на продолжение строительства метро в Алматы, инициировав соответствующую поправку в Бюджетный кодекс.

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