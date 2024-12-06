Досаев прокомментировал финансирование строительства новой линии метро в Алматы

О том, как будет финансироваться строительство новой линии метро в Алматы, рассказал аким города Ерболат Досаев во время внеочередной сессии маслихата, передает NUR.KZ.

Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил выделить на продолжение строительства метро в Алматы 1 млрд долларов, а деньги получить через один из банков. Как он о отметил, по замыслу, в год будет погашаться от 8 до 13 млрд тенге, что позволить сумму долга погасить за 8 лет.

Между тем, сегодня Ерболат Досаев прокомментировал вопрос финансирования дальнейшего строительства метро.

"По поручению главы государства акиматом совместно с правительством РК ведутся активные работы по привлечению внешнего займа на расширение действующей линии метро в западном направлении до рынка "Барлык" и строительства новой линии в восточном направлении до Международного аэропорта города Алматы", - сообщил аким.

Ранее сообщалось, что в Алматы линия метро будет продолжена до рынка "Барлык", что близ "Алтын Орды", а в восточном направлении подземка продлится до аэропорта города.