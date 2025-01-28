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В метро Алматы начали установку ограждений после гибели человека

Опубликовано:

Установка ограждений в метро
Установка ограждений в метро. Кадр из видео: instagram.com/almatymetro

В метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу метрополитена города.

В Instagram-аккаунте метрополитена Алматы сообщили о начале работ по установке ограждений на станциях для обеспечения безопасности пассажиров.

"По регламенту работ сначала устанавливаются металлические опоры, на которые в последующем будут вставлены перегородки из прочного каленого небьющегося стекла. Полностью завершить работы планируется в ближайшую неделю", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 декабря прошлого года мужчина погиб в результате падения на рельсы в метро Алматы.

Позже выяснилось, что он был незрячим. О погибшем в метро казахстанце рассказали в обществе слепых.

После этого аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о том, что изменится в метро после того, как там погиб человек. Он пообещал, что будут установлены платформенные турникеты, чтобы закрыть межвагонное пространство. По его словам, работы будут проведены в начале 2025 года, а при проектировании новых станций эти нормы будут являться обязательными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2215898-v-metro-almaty-nachali-ustanovku-ograzhdeniy-posle-gibeli-cheloveka/

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