Досаев посетил стройплощадку будущей станции метро Алматы (фото)

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил строительную площадку будущей станции метро "Калкаман", ознакомившись с ходом работ, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, Ерболат Досаев посетил строительную площадку будущей станции метро "Калкаман", ознакомившись с ходом работ на одном из важнейших инфраструктурных объектов города.

Проект строительства станции стартовал в 2020 году, однако с учетом стремительного развития Наурызбайского района в 2022 году принято решение скорректировать трассировку и расположение станции.

Строительство новой станции метро. Фото: акимат Алматы

Так, протяженность перегонных тоннелей составит 1,98 км, а сама станция разместится вдоль проспекта Абая, западнее улицы Ашимова. Платформа станции достигнет длины 98 метров, прилегающая территория будет благоустроена, включая обустройство 380 автомобильных и 28 автобусных парковочных мест.

Генеральным подрядчиком проекта выступает компания BCN-Group (бывший Bazis construction).

Строительство новой станции метро. Фото: акимат Алматы

Несмотря на недофинансирование проекта в 2024 году, на сегодня активно ведется разработка котлована под новую станцию. На 100% завершена проходка левого перегонного тоннеля. Изначально проходка велась двумя комплексами по двум тоннелям одновременно со средней скоростью 3 метра в сутки. Однако из-за поломки одного из проходческих комплексов по правому тоннелю работы продвинулись на 559 метров из запланированных 1587.

На текущий год предусмотрено выделение 28 млрд тенге. За счет данных средств будут продолжены проходка второго тоннеля, земляные и бетонные работы по новой станции, а также закуп необходимого эксплуатационного оборудования.

Председатель совета директоров BCN group Александр Белович сообщил, что в настоящее время на объекте задействовано около 150 специалистов и более 50 единиц специализированной техники, работы ведутся в три смены.

Строительство новой станции метро. Фото: акимат Алматы

Строительство новой станции метро. Фото: акимат Алматы

В ходе визита Ерболат Досаев поставил перед подрядчиком задачу освоить в полном объеме выделенные на текущий год средства. Глава города подчеркнул важность пересмотра существующих подходов к организации работ для ускорения темпов строительства, чтобы завершить объект в запланированный срок - январь 2026 года.

Строительство новой станции метро. Фото: акимат Алматы

В частности, подрядчику рекомендовано изыскать еще один проходческий комплекс и продолжить проходку правого тоннеля с двух сторон. Также по итогам визита подрядчику поручено в кратчайшие сроки представить новый график работ с учетом мобилизации дополнительных сил.

Ожидается, что завершение данного объекта повысит городскую мобильность, увеличив количество пользователей подземного транспорта еще на 30 тысяч человек в сутки. К примеру, открытие станций "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" увеличило пассажиропоток с 50 до 110 тысяч человек.

Напомним, ранее в феврале сообщалось, что для удобства пассажиров в метрополитене Алматы добавили дополнительные составы и сократили интервал движения в часы пик.

До этого в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров. Произошло это после гибели человека, который упал на пути между вагонами. К слову, ограждения подверглись критике, на которую ответили в метрополитене города.

А в декабре прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что акимат города планирует брать кредит на строительство метро в двух направлениях: до рынка "Барлык" - 5,3 км, и от станции "Жибек Жолы" до аэропорта - 14 км. Суммарно - 19,5 км. Предварительная сумма займа составит до 1 млрд долларов США.

Ранее Досаев рассказывал, как будет финансироваться строительство новой линии метро в Алматы.

Также ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил изыскать средства на продолжение строительства метро в Алматы, инициировав соответствующую поправку в Бюджетный кодекс.