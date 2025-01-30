В алматинском метро ответили на критику временных перегородок

Для повышения безопасности пассажиров на станциях алматинского метрополитена начаты работы по установке временных перегородок. Подробнее о работах рассказал директор метро, передает NUR.KZ.

"При проектировании действующих станций установка платформ с раздвижными автоматическими дверьми не была предусмотрена в нормативных документах, регулирующих строительство объектов метрополитена. Изменения в эти документы были внесены только в 2022 году.

Мы думали, как устроить данный процесс с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров. Здесь нужен системный подход, поэтому на строящихся и проектируемых станциях уже предусмотрена установка платформенных перегородок", - сообщил директор метрополитена Алматы Алмасбек Орынбеков.

Перегородки предназначены для ограждения пространства между вагонами и устанавливаются за счет эксплуатационных расходов метрополитена, без привлечения бюджетных средств. Это временное решение, направленное на повышение безопасности пассажиров, до установки постоянных платформенных дверей (screen doors).

"В настоящее время мы продолжаем монтаж временных разделительных конструкций между вагонами, параллельно осуществляя комплекс испытательных мероприятий.

В Сети видел фотографию - во время остановки состава одна из перегородок оказалась смещена относительно межвагонного пространства. Еще раз хочу объяснить: данный эпизод - часть тестового процесса. Подобные ситуации тщательно анализируются.

Рабочий процесс не прекращается: инженеры синхронизируют монтажные работы с многоэтапными проверками, чтобы обеспечить работу системы", - добавил директор метрополитена.

По его словам, сначала монтируются металлические опоры из нержавеющей полированной стали, на которые впоследствии будут установлены перегородки из ударопрочного закаленного стекла. Завершение данных работ планируется в ближайшее время.

"Процесс установки автоматизированных платформенных ограждений занимает значительное время, так как необходимо проектирование, технико-экономическое обоснование, а также финансирование, проведение процедуры государственных закупок. В связи с чем, в качестве временной меры для безопасности пассажиров устанавливаются временные металлические перегородки", - подчеркнул Алмасбек Орынбеков.

Напомним, 28 января мы писали, что в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров.

Мера принята после трагедии. 10 декабря прошлого года мужчина погиб в результате падения на рельсы в метро Алматы.

Позже выяснилось, что он был незрячим. О погибшем в метро казахстанце рассказали в обществе слепых.

После этого аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о том, что изменится в метро после того, как там погиб человек. Он пообещал, что будут установлены платформенные турникеты, чтобы закрыть межвагонное пространство. По его словам, работы будут проведены в начале 2025 года, а при проектировании новых станций эти нормы будут являться обязательными.